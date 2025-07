Milan i Napoli walczą o pomocnika. 30 mln euro klauzuli

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Herrera na radarze gigantów

Girona jest otwarta na oferty za Yangela Herrerę, który wzbudza coraz większe zainteresowanie. Według dziennika „AS” AC Milan i Napoli rozpoczęły rozmowy w sprawie Wenezuelczyka, którego kontrakt obowiązuje do 2027 roku. Klauzula odstępnego wynosi 30 milionów euro, ale kataloński klub może zaakceptować ofertę w okolicach połowy tej kwoty.

Pomocnik przyciąga uwagę klubów z Włoch dzięki swojemu wszechstronnemu stylowi gry. Girona początkowo nie planowała sprzedaży 27-latka, ale klub chce pozyskać fundusze, żeby pozyskać nowych zawodników.

Herrera to piłkarz z 179 meczami w La Liga. To doświadczony piłkarz, który mógłby wzmocnić zespół, który szuka pomocnika tak, jak właśnie wymienieni już giganci z Serie A. Oba kluby uważnie obserwują sytuację i mogą złożyć oferty w najbliższych tygodniach. Herrera obecnie przygotowuje się do sezonu z Gironą, ale do końca okienka transferowego wszystko może się zmienić.

W poprzednim sezonie reprezentant Wenezueli rozegrał 34 spotkania, w których strzelił cztery bramki oraz zanotował trzy asysty. Występuje głównie jako środkowy, a także defensywny pomocnik.

