Milan i Juventus w grze. Piłkarz Man United chce wrócić do Włoch

Zirkzee opuści Old Trafford. Ma w czym wybierać

Manchester United latem dokonał kluczowej zmiany w ataku. Za ogromne pieniądze pozyskany został Benjamin Sesko, a Rasmus Hojlund trafił na wypożyczenie do Napoli. W umowie uwzględniono opcję wykupu, więc jego powrót na Old Trafford jest w zasadzie wykluczony. W klubie pozostał za to Joshua Zirkzee, który liczył, że powalczy jeszcze o względy Rubena Amorima. Na przestrzeni tych kilku miesięcy grał jednak niewiele i również jest typowany do odejścia. Do transferu ma dojść podczas zimowego okienka.

Transfer Zirkzee wciąż jest uważany na Wyspach Brytyjskich za duży niewypał. Sam zawodnik zdecydowanie lepiej radził sobie we Włoszech i chętnie tam wróci. Nad sprowadzeniem go od pewnego czasu pracuje AS Roma, ale „Calciomercato” donosi o potężnej konkurencji. Do walki o napastnika włączają się również Juventus i AC Milan.

Jedna z tych ekip ma zimą pozyskać reprezentanta Holandii. Miały go na liście życzeń, gdy ten występował jeszcze w Bologni. Teraz będzie łatwiej go sprowadzić, gdyż nie generuje tak dużego zainteresowania, a do tego cena transferu na pewno będzie mniejsza.

Włosi preferują wypożyczenie, ale Manchester United rozstanie się z nim jedynie pod warunkiem sprzedaży. Wciąż możliwą opcją jest wypożyczenie z opcją lub obowiązkiem późniejszego wykupu.