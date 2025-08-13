Milan finalizuje kolejny transfer. Znów wzmocni defensywę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Athekame kolejnym wzmocnieniem defensywy Milanu

AC Milan pozytywnie zakończył negocjacje z Young Boys dotyczące sprowadzenia Zachary’ego Athekame. Samolot z reprezentantem Szwajcarii do lat 21 na pokładzie ma wylądować w Mediolanie w czwartek przed południem. Następnie zawodnik uda się na testy medyczne, które otworzą drogę do podpisania wieloletniej umowy z Rossonerimi.

Kwota operacji ma wynieść 10 mln euro, a dodatkowo Young Boys otrzyma 10 procent z przyszłej sprzedaży piłkarza. Athekame to prawy obrońca, który w grudniu skończy 21 lat. Do Young Boys trafił z Neuchatel Xamax w 2024 roku i szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie. Jego dynamiczny styl gry i umiejętność gry na obu flankach sprawiły, że zainteresowało się nim kilka klubów, jednak sam zawodnik od początku skłaniał się ku przeprowadzce na San Siro.

Transfer Athekame wpisuje się w bardzo intensywny okres w Mediolanie. W ciągu ostatnich 48 godzin klub sprzedał Malicka Thiawa do Newcastle United za 40 mln euro oraz kupił Koniego De Wintera z Genoi za 20 mln euro plus bonusy. Te roszady mają wzmocnić defensywę i przygotować zespół Massimiliano Allegriego do rywalizacji w Serie A.

Athekame ma szansę szybko wkomponować się w zespół, a jego transfer jest postrzegany jako inwestycja w przyszłość. Rossoneri liczą, że młody Szwajcar rozwinie się w Mediolanie, a jego wszechstronność pomoże drużynie w walce o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie.

Zobacz również: Lookman ignoruje Atalantę. Transfer do Interu zależy od Fulham