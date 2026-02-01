Milan blisko transferu napastnika. Zostały testy medyczne

16:43, 1. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

AC Milan uzgodnił warunki transferu z Crystal Palace w sprawie Jean-Philippe Matety. Napastnik przechodzi obecnie badania medyczne przed planowaną przeprowadzką do Serie A - ujawnia "The Athletic".

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jean-Philippe Mateta jest o krok od przenosin do Serie A

AC Milan w bieżącym sezonie Serie A przegrał tylko jeden mecz, ale aż osiem spotkań zakończył remisem. Obecnie Rossoneri zajmują drugie miejsce w tabeli, a zimowe okno transferowe pozwoliło zespołowi Massimiliano Allegriego wzmocnić ofensywę. Klub sprowadził już Niclasa Fullkruga, niemieckiego napastnika wypożyczonego z opcją wykupu z West Ham United.

Lada moment do włoskiego giganta dołączy kolejny snajper z Premier League. Jean-Philippe Mateta jest o krok od zmiany klubu i przeprowadzki do Serie A. Jak informuje David Ornstein z „The Athletic”, napastnik Crystal Palace przechodzi obecnie badania medyczne przed planowanym transferem do Milanu. Oba kluby osiągnęły już pełne porozumienie w sprawie warunków transferu.

Rossoneri zapłacą za 28-letniego reprezentanta Francji 30 milionów euro. Jeśli badania medyczne nie wykażą żadnych przeciwwskazań, transfer zostanie sfinalizowany w najbliższych godzinach, a Mateta podpisze kontrakt z włoskim klubem do 2030 roku.

Francuz występował w barwach Crystal Palace od 2021 roku, początkowo na zasadzie wypożyczenia z FSV Mainz, a następnie został wykupiony za 11 milionów euro. W bieżącym sezonie zdobył już 10 bramek w 34 meczach. W październiku Mateta po raz pierwszy zagrał w kadrze narodowej. W trzech rozegranych potyczkach dla Trójkolorowych strzelił dwa gole.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Juventusu
Juventus zaskoczy wzmocnieniem?! To byłby powrót do Turynu
Massimiliano Allegri
Milan dopina transfer. Jest porozumienie
Mike Maignan
Maignan wybrał klub na następny sezon. Milan już wie