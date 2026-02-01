Milan blisko transferu napastnika. Zostały testy medyczne

AC Milan uzgodnił warunki transferu z Crystal Palace w sprawie Jean-Philippe Matety. Napastnik przechodzi obecnie badania medyczne przed planowaną przeprowadzką do Serie A - ujawnia "The Athletic".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jean-Philippe Mateta jest o krok od przenosin do Serie A

AC Milan w bieżącym sezonie Serie A przegrał tylko jeden mecz, ale aż osiem spotkań zakończył remisem. Obecnie Rossoneri zajmują drugie miejsce w tabeli, a zimowe okno transferowe pozwoliło zespołowi Massimiliano Allegriego wzmocnić ofensywę. Klub sprowadził już Niclasa Fullkruga, niemieckiego napastnika wypożyczonego z opcją wykupu z West Ham United.

Lada moment do włoskiego giganta dołączy kolejny snajper z Premier League. Jean-Philippe Mateta jest o krok od zmiany klubu i przeprowadzki do Serie A. Jak informuje David Ornstein z „The Athletic”, napastnik Crystal Palace przechodzi obecnie badania medyczne przed planowanym transferem do Milanu. Oba kluby osiągnęły już pełne porozumienie w sprawie warunków transferu.

Rossoneri zapłacą za 28-letniego reprezentanta Francji 30 milionów euro. Jeśli badania medyczne nie wykażą żadnych przeciwwskazań, transfer zostanie sfinalizowany w najbliższych godzinach, a Mateta podpisze kontrakt z włoskim klubem do 2030 roku.

Francuz występował w barwach Crystal Palace od 2021 roku, początkowo na zasadzie wypożyczenia z FSV Mainz, a następnie został wykupiony za 11 milionów euro. W bieżącym sezonie zdobył już 10 bramek w 34 meczach. W październiku Mateta po raz pierwszy zagrał w kadrze narodowej. W trzech rozegranych potyczkach dla Trójkolorowych strzelił dwa gole.