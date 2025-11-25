Milan będzie wściekły, jeśli Maignan trafi do tego klubu

Mike Maignan wciąż nie przedłużył wygasającego w czerwcu kontraktu. AC Milan chce go zatrzymać, ale bramkarz przebiera w ofertach. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, latem może trafić do innego włoskiego giganta. Interesuje się nim Juventus.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Juventus jest zainteresowany darmowym transferem Maignana

Mike Maignan w ostatni weekend był jednym z bohaterów Derbów Mediolanu. Milan pokonał Inter (1:0), a Francuz zanotował sześć udanych interwencji. Na dodatek w 74. minucie przy jednobramkowym prowadzeniu obronił rzut karny Hakana Calhanoglu.

Po takim występie nie tylko kibice, ale również zarząd Rossonerich może obawiać się utraty kluczowego zawodnika. Przypomnijmy, że Maignan ma ważny kontrakt z klubem tylko do czerwca 2026 roku. Choć rozmowy ws. przedłużenia umowy toczą się od dawna, tak porozumienie nie zostało osiągnięte. Z informacji włoskich mediów wynika, że szanse na pozostanie w Milanie są coraz mniejsze.

Na dodatek La Gazzetta dello Sport poinformowała, że Maignan znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu. Stara Dama chciałaby wykorzystać okazję i sprowadzić go na zasadzie wolnego transferu. W Turynie nie są zadowoleni z występów Michele Di Gregorio. Jeśli reprezentant Francji przeniósłby się do Juventusu, to z całą pewnością Milan nie byłby zadowolony ze wzmocnienia ligowego rywala.

W przeszłości o bramkarza zabiegała również Chelsea. Natomiast aktualnie wiele wskazuje na to, że The Blues zrezygnowali z tego pomysłu. W Londynie są coraz bardziej zadowoleni z postępów i rosnącej formy Roberta Sancheza.

Maignan trafił do Milanu latem 2021 roku z Lille za ok. 16 milionów euro. Od tego momentu wystąpił w 176 spotkaniach, w których 66 razy zachował czyste konto.