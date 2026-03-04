AC Milan może przeprowadzić głośny transfer. Na celowniku Rossonerich znalazł się Nahuel Molina z Atletico Madryt. Sam Massimiliano Allegri jest zwolennikiem przyjścia Argentyńczyka - informuje "Calciomercato".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Molina celem AC Milanu i Allegriego

AC Milan rozgrywa świetny sezon. Nikt przed startem ligi nie spodziewał się, że Massimiliano Allegri tak szybko poukłada zespół, który będzie się bił o czołowe lokaty w Serie A. Mediolańczycy już rozmyślają o następnej kampanii przez pryzmat nadchodzącego letniego okienka transferowego. Rossoneri planują ruchy. A ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich celownik trafił Darwin Nunez.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu AC Milanu przekazuje serwis „Calciomercato”. Otóż Rossoneri mogą przeprowadzić głośne wzmocnienie. Prosto z Atletico Madryt. W kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Nahuel Molina. Przyszłość mistrza świata w Hiszpanii stoi pod znakiem zapytania, ponieważ zawodnik nie może znaleźć porozumienia z klubem w sprawie nowej umowy.

Wspomniane źródło zaznacza, że zwolennikiem transferu Nahuela Moliny jest sam Massimiliano Allegri. Szkoleniowiec AC Milanu wyrobił sobie dobrą opinię o Argentyńczyku, kiedy ten jeszcze występował na boiskach Serie A. W przeszłości był zawodnikiem Udinese Calcio, gdzie tak naprawdę na dobre wypłynął jego piłkarski talent.

Nahuel Molina w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Atletico Madryt. Reprezentant Argentyny wciąż czeka na pierwsze trafienie. Udało mu się za to zaliczyć trzy asysty.