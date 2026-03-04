Milan chce mistrza świata! Allegri jest zwolennikiem tego transferu

18:43, 4. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Calciomercato

AC Milan może przeprowadzić głośny transfer. Na celowniku Rossonerich znalazł się Nahuel Molina z Atletico Madryt. Sam Massimiliano Allegri jest zwolennikiem przyjścia Argentyńczyka - informuje "Calciomercato".

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Molina celem AC Milanu i Allegriego

AC Milan rozgrywa świetny sezon. Nikt przed startem ligi nie spodziewał się, że Massimiliano Allegri tak szybko poukłada zespół, który będzie się bił o czołowe lokaty w Serie A. Mediolańczycy już rozmyślają o następnej kampanii przez pryzmat nadchodzącego letniego okienka transferowego. Rossoneri planują ruchy. A ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich celownik trafił Darwin Nunez.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu AC Milanu przekazuje serwis „Calciomercato”. Otóż Rossoneri mogą przeprowadzić głośne wzmocnienie. Prosto z Atletico Madryt. W kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Nahuel Molina. Przyszłość mistrza świata w Hiszpanii stoi pod znakiem zapytania, ponieważ zawodnik nie może znaleźć porozumienia z klubem w sprawie nowej umowy.

Wspomniane źródło zaznacza, że zwolennikiem transferu Nahuela Moliny jest sam Massimiliano Allegri. Szkoleniowiec AC Milanu wyrobił sobie dobrą opinię o Argentyńczyku, kiedy ten jeszcze występował na boiskach Serie A. W przeszłości był zawodnikiem Udinese Calcio, gdzie tak naprawdę na dobre wypłynął jego piłkarski talent.

Nahuel Molina w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Atletico Madryt. Reprezentant Argentyny wciąż czeka na pierwsze trafienie. Udało mu się za to zaliczyć trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź