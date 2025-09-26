Mike Maignan może zmienić klub. Wybrał swój cel

19:33, 26. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Mike Maignan z Milanu znajduje się w kręgu zainteresowań Chelsea. Według "TEAMtalk", 30-letni bramkarz byłby skłonny przenieść się do Premier League.

Mike Maignan
Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Chelsea obserwuje Mike’a Maignana

Mike Maignan od kilku lat znakomicie spisuje się we Włoszech w barwach Milanu. Od momentu transferu z Lille do Serie A rozegrał już 168 meczów dla Rossonerich. Obecnie pełni rolę kapitana, a kibice nie wyobrażają sobie utraty doświadczonego golkipera.

Nie jest tajemnicą, że Chelsea jest zainteresowana Francuzem. The Blues od początku sezonu Premier League borykają się z problemami w defensywie, a Robert Sanchez nie spełnia oczekiwań. Hiszpański bramkarz bywa nieprzewidywalny, a londyński zespół potrzebuje stabilności między słupkami.

Maignan uważany jest za jednego z najlepszych bramkarzy w Europie i mógłby znacząco poprawić jakość gry drużyny Enzo Mareski. Jego kontrakt z Milanem obowiązuje do końca sezonu 2025/26, co dodatkowo przyciąga uwagę wielu klubów w Europie. Warto dodać, że także Manchester United rozważa teraz sprowadzenie 30-latka.

W Chelsea wydali już latem znaczną sumę na transfery, a oczekiwania wobec drużyny są wysokie. Pozyskanie solidnego bramkarza może okazać się kluczowym ruchem w walce o trofea. Możliwość gry w Premier League będzie również atrakcyjna dla samego Maignana. Francuz także imponuje formą w reprezentacji Francji. Będąc u szczytu swoich możliwości, chciałby teraz spróbować swoich sił w angielskiej lidze. W bieżącej kampanii Maignan rozegrał pięć meczów i zachował cztery czyste konta.

