Manchester United myśli o dokonaniu hitowego wzmocnienia w przyszłym roku. Czerwone Diabły rozważają pozyskanie Mike Maignana. Kontrakt Francuza z AC Milanem zbliża się ku końcowi - donosi Alex Crook z "talkSPORT".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mike Maignan obserwowany przez Manchester United

Manchester United tego lata miał spore zamieszanie na pozycji bramkarza. Czerwone Diabły w ostatnich dniach okienka pozbyć się Andre Onany. Miejsce Kameruńczyka zajął Senne Lammens. Belg jeszcze nie miał okazji zadebiutować między słupkami angielskiego zespołu. Wciąż podstawowym golkiperem u Rubena Amorima jest Altay Bayindir.

Jak się okazuje, Manchester United nie przestał szukać nowego bramkarza. W tej sprawie bardzo ciekawe doniesienia przekazuje Alex Crook. Dziennikarz „talkSPORT” zdradził, że Czerwone Diabły poważnie myślą o sprowadzeniu bardzo ciekawego zawodnika. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Mike Maignan z AC Milanu.

Manchester United nie jest jedynym zespołem, który interesuje się reprezentantem Francji. Bramkarz Rossonerich jest również celem transferowym Chelsea. Przyszłość 30-latka na San Siro stoi pod dużym znakiem. Umowa zawodnika z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współpraca między stronami będzie kontynuowana.

Mike Maignan reprezentuje barwy AC Milanu od 2021 roku. Francuz jest jednym z ulubieńców kibiców z San Siro. 30-latek bowiem od wielu sezonów jest kluczowym graczem włoskiego zespołu, w którym zaliczył już 168 występów.