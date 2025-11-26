Mike Maignan bliski przeprowadzki. Juventus obejdzie się smakiem

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Chelsea pewna swego. Rusza po Mike’a Maignana

Mike Maignan ma ważny kontrakt z Milanem tylko do 30 czerwca 2026 roku, czyli do zakończenia obecnego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że 30-letni bramkarz nie przedłuży swojej umowy z aktualnym pracodawcą. W efekcie podczas najbliższego letniego okienka transferowego może dołączyć do nowego klubu jako wolny agent.

Doświadczony golkiper w ostatnich dniach był poważnie łączony z ligowym rywalem drużyny Rossonerich – Juventusem – który planuje zwiększyć jakość w bramce. Plany turyńskiego klubu może jednak pokrzyżować potęga z Premier League – Chelsea.

Londyńczycy już minionego lata próbowali sprowadzić Maignana, lecz nie doszli do porozumienia z Milanem. Według informacji Sachy Tavolieriego, Chelsea ponownie skontaktowała się z przedstawicielami francuskiego bramkarza, chcąc ściągnąć go za darmo po zakończeniu obecnej kampanii. Niebiescy widzą w nim wzmocnienie, które natychmiast podniosłoby poziom między słupkami.

Mike Maignan, który jest gotowy na nowe wyzwanie, uchodzi za jednego z najlepszych golkiperów ostatnich lat. Profesjonalną karierę zaczynał w Paris Saint-Germain, lecz największy rozwój zanotował w Lille, gdzie grał w latach 2015-2021.

Latem 2021 roku przeszedł do Milanu za około 15 milionów euro, szybko stając się numerem jeden w tej drużynie. 30-letni fachowiec w barwach zespołu Rossonerich rozegrał łącznie 176 spotkań i zdobył scudetto w sezonie 2021/2022.