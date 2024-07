Georges Mikautadze po bardzo udanym Euro 2024 doczekał się transferu do dużego klubu. Jak podaje dziennik L'Equipe reprezentant Gruzji zgodził się na przeprowadzkę do Olympique Lyon.

Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Georges Mikautadze

Olympique Lyon zapłaci 18 mln za Georgesa Mikautadze

Georges Mikautadze wraz z pięcioma innymi zawodnikami został królem strzelców Mistrzostw Europy 2024. Reprezentant Gruzji na turnieju w Niemczech zdobył łącznie 3 bramki, co zapewniło mu historyczne osiągnięcie indywidualne. Ponadto wraz z drużyną narodową w oficjalnym debiucie na mistrzostwach Starego Kontynentu podopieczni Willy’ego Sagnola sprawili niespodziankę i dotarli do fazy pucharowej. Tam w pierwszym meczu 1/8 finału musieli uznać jednak wyższość późniejszych triumfatorów – reprezentacji Hiszpanii.

Dobry występ reprezentacji Gruzji oraz wysoka forma indywidualna sprawiły, że Mikautadze znalazł się na radarze kilku silniejszych drużyn we Francji. Przede wszystkim mówiło się o AS Monaco, a tamtejszy dyrektor oficjalnie w mediach potwierdził chęć sprowadzenia napastnika. Najnowsze informacje dziennika L’Equipe wskazują na to, że 23-latek zdecydował się wybrać inny klub niż zespół z Księstwa Monako. Ich zdaniem Olympique Lyon zaoferował kwotę 18 milionów, co spotkało się z aprobatą ze strony Metz.

Mikautadze i Lyon uzgodnili również warunki indywidualnego kontraktu. Gruzin podpisze pięcioletni kontrakt do czerwca 2029 roku. Według francuskiego źródła we wtorek piłkarz ma stawić się w klubie na badaniach medycznych, po których złoży podpis pod umową.

W poprzednim sezonie w styczniu Mikautadze został wypożyczony przez Ajaks Amsterdam do francuskiego FC Metz. Łącznie na francuskich boiskach rozegrał 22 mecze, w których zdobył 14 goli i zaliczył 4 asysty. Po zakończeniu kampanii Metz zapłaciło drużynie z Holandii 13 milionów euro za sprowadzenie reprezentanta Gruzji.