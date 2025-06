Liverpool chce gwiazdę z Ligue 1. Na stole 50 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Malick Fofana w kręgu zainteresowań mistrzów Anglii

Liverpool sięgnął po mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25 i nie zamierza zwalniać tempa. The Reds planują aktywne działania w letnim oknie transferowym, by wzmocnić kadrę przed kolejną kampanią. Do zespołu Arne Slota dołączyli już Florian Wirtz i Jeremie Frimpong, a łączna kwota za obu zawodników Bayeru Leverkusen przekroczyła 160 milionów euro.

Wiele wskazuje na to, że z klubem pożegna się Federico Chiesa, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jego miejsce w kadrze może zająć Malick Fofana. Skrzydłowy Olympique’u Lyon, który wyróżniał się w minionym sezonie Ligue 1. Kontrakt byłego zawodnika belgijskiego Gent obowiązuje Groupama Stadium do czerwca 2028 roku.

Według informacji „Sky Sports”, Liverpool poważnie rozważa transfer 20-letniego Belga i jest gotów zapłacić za niego 50 milionów euro. Fofana to jedno z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia we francuskiej lidze. W sezonie 2024/25 zdobył 11 bramek i zanotował 6 asyst w 41 występach, Jego styl gry, który jest oparty na dynamicznych akcjach i grze jeden na jeden, idealnie wpisuje się w potrzeby Liverpoolu, który od dłuższego czasu poszukuje większej głębi na skrzydłach.