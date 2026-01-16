Doświadczenie z Europy trafiło do Betclic 1. Ligi. Miedź działa

Miedź Legnica to ekipa, która po pierwszej części sezonu w Betclic 1. Lidze znajduje się na 10. miejscu w tabeli. Klub ma jednak ambitne cele. Pomóc w ich realizacji ma nowy gracz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Erdal Rakip nowym zawodnikiem Miedzi Legnica

Miedź Legnica legitymuje się aktualnie bilansem 30 punktów na koncie. Chociaż drużyna plasuje się w środku stawki, to do wicelidera rozgrywek traci zaledwie cztery oczka. W związku z tym ekipa z Legnicy wciąż myśli o awansie do PKO BP Ekstraklasy. Chcąc zrealizować ten cel, władze klubu doprowadziły do sfinalizowania ciekawego wzmocnienia, o czym biuro prasowe Miedzi poinformowało w oficjalnym komunikacie. Wcześniej informował o tym Piotr Koźmiński z Goal.pl.

„Erdal Rakip wzmacnia środek pola Miedzi. Sześciokrotny mistrz Szwecji i uczestnik Ligi Mistrzów oraz brązowy medalista mistrzostw świata do lat 17 związał się z klubem umową do końca sezonu z opcją przedłużenia o rok” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Legnicy.

Nowy nabytek Miedzi to dwukrotny reprezentant Macedonii Północnej, którego rynkowa wartość wynosi 700 tysięcy euro. Klub z Legnicy pozyskał Rakipa na zasadzie wolnego transferu.

Środkowy pomocnik ma bogate CV. W przeszłości piłkarz bronił barw między innymi takich ekip jak Antalyaspor, Malmö FF czy Benfica. Przez ostatnie pół roku zawodnik pozostawał jednak bez klubu. W lidze szwedzkiej Rakip wystąpił łącznie w 179 spotkaniach. Z kolei w rozgrywkach ligi tureckiej zaliczył 70 meczów.

Legniczanie do ligowego grania wrócą w drugi weekend lutego. Zmierzą się wówczas w roli gospodarza z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.