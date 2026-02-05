Miedź Legnica poważnie się zbroi. Napastnik wrócił do Polski

17:21, 5. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Miedź Legnica

Miedź Legnica ogłosiła transfer napastnika tuż przed rundą wiosenną. Udało jej się wypożyczyć Mateusza Kowalskiego z Parmy. W umowie znajduje się opcja wykupu.

Mateusz Kowalski
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Mateusz Kowalski

Młodzieżowy reprezentant Polski zagra w pierwszej lidze

Miedź Legnica walczy w tym sezonie o awans do Ekstraklasy. Wiosenne zmagania rozpocznie od ciężkiego meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Przed weekendem ogłosiła jeszcze ciekawe wzmocnienie. Do Polski wrócił 20-letni Mateusz Kowalski, który w 2023 roku opuszczał Jagiellonię Białystok, by za milion euro przenieść się do Parmy.

We Włoszech wielkiej kariery nie zrobił – występował głównie w drużynie juniorskiej. W Serie A zaliczył jeden mecz, a do tego również jeden w Pucharze Włoch. Pierwszą część obecnego sezonu spędził na wypożyczeniu w portugalskim Torreense. Ten ruch nie był dla niego udany, więc teraz zdecydował się na powrót do Polski. Miedź Legnica poinformowała o wypożyczeniu z opcją definitywnego wykupu.

Cieszę się, że trafiłem do Miedzi. Przyszedłem z nastawieniem na dobrą, ofensywną grę, żeby pomóc drużynie w awansie do PKO BP Ekstraklasy, co jest moim głównym celem. Byłem nastawiony na to, aby dołączyć do zespołu z Legnicy. Szukam tu szansy na grę, czego bardzo potrzebuję. Dlatego wybrałem ten kierunek – przekazał Kowalski po związaniu się z pierwszoligowcem.

Kowalski przed opuszczeniem Jagiellonii zdobył dwie bramki w Ekstraklasie. Teraz chce pomóc Miedzi w awansie do elity.

