Skóraś ma nowy klub! Transfer stał się faktem

fot. Sipa US Na zdjęciu: Michał Skóraś

Skóraś zmienia klub. Głośna przeprowadzka wewnątrz ligi

Michał Skóraś zamienił Lecha Poznań na Club Brugge w lipcu 2023 roku. Belgowie zapłacili za niego sześć milionów euro, więc z pewnością mieli duże oczekiwania. Ten ruch nie okazał się jednak zbyt udany – polski skrzydłowy miał problemy z regularną grą, a w tym sezonie wystąpił w dwóch spotkaniach. Zdecydował więc o zmianie otoczenia, co udało się sfinalizować w sobotę.

Skóraś nie wynosi się jednak z ligi belgijskiej. Sięgnęło po niego KAA Gent, które nieoficjalnie wydało trzy miliony euro. Wychowanek Kolejorza podpisał umowę do połowy 2029 roku. Liczy, że będzie ważną postacią drużyny, a regularna gra pozwoli mu wrócić do reprezentacji Polski.

– Chcę podziękować KAA Gent, ponieważ czuję ogromne zaufanie ze strony wszystkich osób w klubie. Ten transfer bardzo mnie cieszy. Razem z drużyną chcę przywrócić Gent na właściwe miejsce: na szczyt – zapewnił Skóraś przy okazji oficjalnego ogłoszenia transferu.

Welcome to the family, Michał Skóraś 🤩



MEER | https://t.co/BzgiaB77HV pic.twitter.com/hFWYXOigr5 — KAA Gent (@KAAGent) September 6, 2025

KAA Gent słabo weszło w ten sezon, więc Skóraś pomoże w powrocie do walki o wysokie cele. 25-latek do tej pory rozegrał w lidze belgijskiej w sumie 44 spotkania, ale ani razu nie wpisał się na listę strzelców.