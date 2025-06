Michał Gurgul, lewy obrońca Lecha Poznań, znalazł się na radarze St. Louis City FC. Amerykanie są gotowi zapłacić 4-5 milionów dolarów. Póki co temat tego transferu nie jest jednak zaawansowany - dowiedział się Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Gurgul

Lech sprzeda Michała Gurgula? Zainteresowanie z MLS

Michał Gurgul ma za sobą bardzo dobry sezon, który zwieńczył wygraniem mistrzostwa PKO BP Ekstraklasy w barwach Lecha Poznań. Świetna forma lewego obrońcy zaowocowała nawet powołaniem do reprezentacji Polski, aczkolwiek boczny defensor nie zdołał jeszcze zadebiutować w drużynie narodowej. Znakomita postawa 19-letniego zawodnika nie przechodzi bez echa również na rynku transferowym, co pokazuje rosnące zainteresowanie młodym piłkarzem.

Pod koniec poprzedniego roku pojawiła się informacja, że Michał Gurgul jest obserwowany przez klub z Serie A – Parmę Calcio. Teraz do gry o podpis lewego obrońcy dołączyła ekipa z Major League Soccer – St. Louis City FC – a tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”. Ten dziennikarz podał, iż Amerykanie są w stanie zapłacić 4-5 milionów dolarów za czołowego zawodnika Lecha Poznań.

Jednak warto podkreślić, że na razie temat przeprowadzki bocznego defensora za ocean nie jest na zaawansowanym etapie i ciężko powiedzieć, w którym kierunku powędrują ewentualne rozmowy między klubami. Michał Gurgul to wychowanek mistrza Polski, który w pierwszym zespole Lecha Poznań rozegrał łącznie 45 meczów oraz zdobył 1 bramkę. Aktualny kontrakt mierzącego 182 centymetry piłkarza z drużyną Kolejorza obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.