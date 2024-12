PressFocus Na zdjęciu: Michał Gurgul

Gurgul na liście życzeń Parmy, w grę wchodzi zimowy transfer

Lech Poznań znany jest ze świetnego szkolenia młodych piłkarzy. Klubowa akademia wypromowała wielu młodych polskich zawodników, którzy obecnie grają w najlepszych europejskich ligach. Przykładem może być Jan Bednarek, Jakub Moder czy Jakub Kamiński.

Dar z niebios dla polskiej piłki

Obecnie jednym z największych talentów w zespole Kolejorza jest Michał Gurgul. 18-letni lewy obrońca w bieżącym sezonie wywalczył niepodważalne miejsce w wyjściowej jedenastce. To pozwoliło mu rozegrać na ligowych boiskach 16 spotkań, z czego tylko trzy występy nie były w pełnym wymiarze czasowym. Niels Frederiksen mimo młodego wieku piłkarza dał mu aż 1360 minut, co powoduje, że jest na 6. miejscu w zespole pod względem minut spędzonych na boisku w Lechu Poznań.

Rozwój oraz dobra gra Michała Gurgula została doceniona przez selekcjonera reprezentacji Polski. Michał Probierz powołał wychowanka poznańskiego Lecha na listopadowe zgrupowanie. Jak się okazuje, 18-latek przykuł uwagę nie tylko szerszej publiczności w Polsce, ale również za granicą. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Gurgul znalazł się na liście życzeń Parmy. Co więcej, obrońca ma być jednym z celów transferowych na nadchodzące zimowe okno transferowe.

Jeśli plotki o transferze do Parmy okazałyby się prawdziwe, to w nowym klubie Gurgul może liczyć na wsparcie rodaków. W zespole z regionu Emilia-Romania występuje Adrian Benedyczak oraz Mateusz Kowalski. Obecnie drużyna, której trenerem jest Fabio Pecchia zajmuje wysokie 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Warto wspomnieć, że Parma to beniaminek rozgrywek Serie A.