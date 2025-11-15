Messi łączony z powrotem do Barcelony. Jordi Cruyff odniósł się do spekulacji

11:26, 15. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  SPORT.es

Wizyta Leo Messiego na Camp Nou znów wywołała spekulacje na temat jego przyszłości. Jordi Cruyff skomentował całą sytuację w wywiadzie z portalem SPORT.

Lionel Messi
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Cruyff o Messim i zarządzaniu Laminem Yamalem

Lionel Messi kilka dni temu niespodziewanie odwiedził Camp Nou. To natychmiast rozbudziło wśród kibiców nadzieję na powrót legendy. Tymczasem relacje Argentyńczyka z Joanem Laportą wciąż są napięte, choć władze Barcelony chcą uhonorować gwiazdora pomnikiem.

Jordi Cruyff odniósł się do tej sytuacji w rozmowie z mediami. Podkreślił, że Messi podobnie do legendarnego Johana Cruyffa, ma taką osobowość, która pozwala mu samemu decydować o każdym kroku. W związku z tym były dyrektor Blaugrany nie chciał oceniać, czy 38-latek wróci jeszcze na Camp Nou jako piłkarz. Zauważył też, że Messi sam musi określić, czy jest w stanie jeszcze rywalizować w La Liga.

– Last dance? Nie wiem, jakie są jego plany, więc nie mogę na to odpowiedzieć, ale to bardzo wyjątkowy zawodnik ze względu na wszystko – stwierdził Jordi Cruyff.

– Nie wiem, to coś, o czym on sam musi zdecydować. Jest w innej lidze, ma mundial tuż za rogiem i teraz na tym się skupia. Jest też sprawa samej ligi, a on jest ambitny; to musi zostać ustalone przez obie strony, a ja będąc poza kubem niewiele mam do powiedzenia – dodał.

Na koniec były działacz Barcelony przypomniał, że Lamine Yamal w pewnym momencie był bliski odejścia z klubu.

– A o to, by się nim opiekować, dba już klub. Ja nie jestem już w środku (klubu) – powiedział, zapytany o to, jak zarządzać minutami młodego zawodnika.

