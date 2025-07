fot. PressFocus Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona nie chciała spieszyć się z debiutem Yamala

Lamine Yamal zadebiutował w pierwszym zespole FC Barcelony w wieku 15 lat, 9 miesięcy i 16 dni. W ten sposób stał się najmłodszym zawodnikiem w historii Dumy Katalonii. Jednak okazuje się, że rekord mógł być zdecydowanie bardziej wyśrubowany, ponieważ Xavi chciał dać szansę nastolatkowi znacznie wcześniej.

Jordi Cruyff, były dyrektor FC Barcelony, w rozmowie z katalońskim portalem SPORT przekazał, że zarząd klubu zablokował wczesny debiut Yamala. Blaugrana nie chciała podejmować zbędnego ryzyka, ponieważ wówczas już każdy wiedział, jakim potencjałem dysponuje skrzydłowy. Kilka dobrych meczów w pierwszym zespole mogłoby zwrócić uwagę innych drużyn, a Yamal nie był jeszcze chroniony poważnym kontraktem.

– Powiedzieliśmy: Xavi, on ma 15 lat i nie jest chroniony. Jeśli zagra w dziesięciu meczach i zrobi to, co widzimy… nie ma kontraktu. Wystawimy go na sprzedaż bez ochrony – przyznał Jordi Cruyff.

Nieco opóźniony debiut nie przeszkodził w rozwoju Yamala. Zawodnik jest obecnie jednym z najlepszych zawodników pierwszego składu i ma być twarzą przyszłych sukcesów Barcelony. Według wielu ekspertów młody Hiszpan zasługuje na zdobycie Złotej Piłki za rok 2025.