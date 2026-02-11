Media: Mbappe ma obsesję i rozważa odejście z Realu Madryt

Kylian Mbappe ma obsesję na punkcie Ligi Mistrzów oraz Złotej Piłki. Przez to Francuz może rozważyć odejście z Realu Madryt - poinformował El Nacional.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

El Nacional: Mbappe rozważa odejście z Realu Madryt

Przyszłość Kyliana Mbappe znów stała się tematem gorących dyskusji. Według najnowszych informacji francuski napastnik miał dać do zrozumienia swojemu otoczeniu, że latem nie wyklucza zmiany klubu.

Piłkarz ma być rozczarowany kierunkiem, w jakim podąża projekt sportowy Realu Madryt. Kiedy decydował się na przenosiny do stolicy Hiszpanii, liczył na walkę o największe trofea i dominację w Europie. Tymczasem rzeczywistość, przynajmniej na razie, wygląda inaczej.

Źródło podkreśla, że Mbappe od lat patrzy na swoją karierę także przez pryzmat indywidualnych nagród. Liga Mistrzów i w konsekwencji realna szansa na Złotą Piłkę mają być dla niego absolutnym priorytetem. Jeśli zespół nie zacznie regularnie wygrywać, wątpliwości mogą się tylko nasilać.

W otoczeniu zawodnika ma rosnąć poczucie frustracji. Chodzi nie tylko o wyniki, ale również o ogólne wrażenie, że drużyna nie rozwija się tak szybko, jak oczekiwano w momencie jego przyjścia.

Na dziś żadna decyzja nie zapadła. El Nacional zaznacza jednak, że końcówka sezonu może mieć kluczowe znaczenie. Brak dużych sukcesów może sprawić, że temat odejścia z Santiago Bernabéu stanie się dla Francuza czymś więcej niż tylko medialną plotką.