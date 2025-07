Media: Barcelona pozwoli na odejście Lewandowskiego

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona zgodzi się na odejście Lewandowskiego. Są dwa warunki

FC Barcelona raczej zakończyła już działania na letnim rynku transferowym. W ostatnich tygodniach Duma Katalonii sfinalizowała dwa głośnie wzmocnienia, a mianowicie do klubu przybyli Joan Garcia oraz Marcus Rashford. Tymczasem hiszpańskie media uważają, że władze Blaugrany są gotowe przyjąć ofertę za Roberta Lewandowskiego.

Według doniesień Barcelona jest bardzo zadowolona z poczynań Lewandowskiego, ale uszanuje ewentualną decyzję Polaka o zmianie otoczenia. Dlatego jeśli do klubu wpłynie zadowalająca oferta i Lewandowski wyrazi chęć transferu, to Duma Katalonii będzie gotowa pozwolić napastnikowi na odejście. To dwa kluczowe warunki, które jednak będą arcytrudne do spełnienia.

Ponoć sprowadzeniem Lewandowskiego nieustannie interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej, które z pewnością byłyby w stanie spełnić jeden z warunków. Chodzi oczywiście o odpowiednią opłatę transferową. Oprócz tego „Lewy” mógłby liczyć na lukratywną ofertę wielomilionowego kontraktu.

Niemniej jednak Fernando Polo, dziennikarz Mundo Deportivo, jasno przekazał, że Robert Lewandowski nie ma zamiaru odchodzić z Barcelony. Polski napastnik jest bardzo szczęśliwy w klubie. Ponadto zarówno on, jak i jego rodzina są bardzo zadomowieni w stolicy Katalonii.

Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i nie wiadomo, czy strony zdecydują się na przedłużenie współpracy. W ostatnich miesiącach słychać coraz więcej pogłosek o tym, że Duma Katalonii poszukuje następcy blisko 37-letniego napastnika.