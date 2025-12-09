Mbappe poprosił o galaktyczny transfer. Perez dał zielone światło

Kylian Mbappe poprosił Real Madryt o sprowadzenie gwiazdy PSG. Florentino Perez zgodził się z Francuzem i popiera jego pomysł - poinformował El Nacional.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe poprosił o transfer Vitinhi

Kylian Mbappe po ostatnich niepowodzeniach Realu Madryt nie zamierzał gryźć się w język. Według doniesień El Nacional Francuz jasno wskazał, gdzie jego zdaniem leży największy problem zespołu. Mianowicie chodzi o brak prawdziwego lidera w środku pola. Mbappe uważa, że klub popełnił błąd, nie znajdując następcy dla Toniego Kroosa i Luki Modricia.

Mbappe nie obciąża winą Xabiego Alonso. Wręcz przeciwnie, ma go wspierać i uważać, że to piłkarze powinni wziąć większą odpowiedzialność. Jednocześnie zwrócił się bezpośrednio do Florentino Pereza. Według tych informacji poprosił o galaktyczny transfer Vitinhi z PSG, z którym dobrze się zna z czasów wspólnej gry w Paryżu.

Francuz widzi w nim idealnego piłkarza do uporządkowania gry Realu. Jego zdaniem ani Valverde, ani Bellingham, ani Guler nie są typowymi rozgrywającymi. Ceballos z kolei nie wykorzystuje szans, które dostaje. To sprawia, że Real często wygląda na drużynę bez pomysłu.

Perez miał przyjąć sugestię Mbappe z dużym zainteresowaniem i popierać sam pomysł sprowadzenia Vitinhi. Problem w tym, że PSG nie zamierza oddawać jednego ze swoich liderów, a zwłaszcza do bezpośredniego rywala w Europie. W Paryżu taki transfer uznawany jest dziś za praktycznie niemożliwy.