Grał w Juventusie i Milanie. Wkrótce obierze zaskakujący kierunek

21:12, 16. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Gianluca Di Marzio

Mattia De Sciglio od lipca pozostaje bez klubu. Były piłkarz Juventusu i AC Milanu wkrótce może wrócić na boiska, obierając zaskakujący kierunek. Włoch ma wylądować w czeskiej lidze - donosi Gianluca Di Marzio

Mattia De Sciglio
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mattia De Sciglio

Mattia De Sciglio o krok od Hradec Kralove

Mattia De Scilgio ma bogatą karierę na boiskach Serie A. Defensor reprezentował barwy AC Milanu oraz Juventusu. Ostatnim przystankiem w karierze 40-krotnego reprezentanta Italii było Empoli, do którego był wypożyczony ze Starej Damy. W lipcu jednak dobiegł końca kontrakt Włocha z zespołem z Turynu i od tego momentu pozostaje bez klubu.

Wiele się mówiło, że Mattia De Sciglio wkrótce może zakończyć piłkarską karierę. Nic z tego. Lada moment włoski defensor wróci do gry. Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio dowiadujemy się, że wychowanek AC Milanu obierze zaskakujący kierunek. Otóż wyląduje na czeskich boiskach, gdzie podpisze kontrakt z Hradec Kralove.

Współwłaścicielem Hradec Kralove jest legenda czeskiego futbolu, Pavel Nedvěd, co znacząco podnosi prestiż klubu. Autorytet takiej postaci mógł mieć wpływ na decyzję Mattia De Sciglio, dla którego współpraca z byłym piłkarzem Juventusu mogła być istotnym argumentem. Niewątpliwie ten transfer Włocha jest sporym zaskoczeniem.

Mattia De Sciglio rozegrał 208 spotkań na boiskach Serie A. 40-krotny reprezentant Italii strzelił trzy gole, a także zaliczył siedem asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź