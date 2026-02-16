Grał w Juventusie i Milanie. Wkrótce obierze zaskakujący kierunek

Mattia De Sciglio od lipca pozostaje bez klubu. Były piłkarz Juventusu i AC Milanu wkrótce może wrócić na boiska, obierając zaskakujący kierunek. Włoch ma wylądować w czeskiej lidze - donosi Gianluca Di Marzio

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mattia De Sciglio

Mattia De Sciglio o krok od Hradec Kralove

Mattia De Scilgio ma bogatą karierę na boiskach Serie A. Defensor reprezentował barwy AC Milanu oraz Juventusu. Ostatnim przystankiem w karierze 40-krotnego reprezentanta Italii było Empoli, do którego był wypożyczony ze Starej Damy. W lipcu jednak dobiegł końca kontrakt Włocha z zespołem z Turynu i od tego momentu pozostaje bez klubu.

Wiele się mówiło, że Mattia De Sciglio wkrótce może zakończyć piłkarską karierę. Nic z tego. Lada moment włoski defensor wróci do gry. Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio dowiadujemy się, że wychowanek AC Milanu obierze zaskakujący kierunek. Otóż wyląduje na czeskich boiskach, gdzie podpisze kontrakt z Hradec Kralove.

Współwłaścicielem Hradec Kralove jest legenda czeskiego futbolu, Pavel Nedvěd, co znacząco podnosi prestiż klubu. Autorytet takiej postaci mógł mieć wpływ na decyzję Mattia De Sciglio, dla którego współpraca z byłym piłkarzem Juventusu mogła być istotnym argumentem. Niewątpliwie ten transfer Włocha jest sporym zaskoczeniem.

Mattia De Sciglio rozegrał 208 spotkań na boiskach Serie A. 40-krotny reprezentant Italii strzelił trzy gole, a także zaliczył siedem asyst.