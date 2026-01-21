SSC Napoli zabiega o napastnika z Premier League

SSC Napoli planuje wzmocnić ofensywę podczas zimowego okienka transferowego. Jak dowiedział się Ekrem Konur, na celownik mistrza Włoch trafił m.in. Mathys Tel.

Michael Barrett Boesen / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Mathys Tel przymierzany do Napoli

SSC Napoli planuje wzmocnić swoją formację ofensywną podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Ma to bezpośredni związek z prawdopodobnym odejściem Noi Langa, który jest łączony z Galatasaray Stambuł oraz Fenerbahce Stambuł. Holenderski skrzydłowy coraz poważniej rozważa przenosiny do Turcji. W przypadku finalizacji transferu mistrzowie Włoch będą zmuszeni sprowadzić jego następcę, który zapewni jakość i rywalizację w ofensywie zespołu z Neapolu.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, klub z Neapolu bacznie obserwuje między innymi Mathysa Tela. Napastnik Tottenhamu Hotspur, który potrafi występować także na skrzydle, może być otwarty na przeprowadzkę na Stadio Diego Armando Maradona.

W Londynie nie może bowiem liczyć na regularną grę, ponieważ często rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych. Władze Napoli rozważają głównie wypożyczenie, aby ograniczyć ryzyko finansowe i sprawdzić Francuza w realiach Serie A.

Mathys Tel trafił do drużyny Kogutów w lutym 2025 roku za 45 milionów euro z Bayernu Monachium. W barwach Tottenhamu rozegrał dotąd 40 spotkań, w których zdobył 6 bramek i zanotował 2 asysty, prezentując dość nierówną formę. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie snajpera na 30 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2031 roku, co daje angielskiemu klubowi silną pozycję negocjacyjną.