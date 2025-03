Arsenal rozważa hitowy ruch. W grze nawet 75 milionów euro!

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal ściągnie ligową gwiazdę?

Arsenal mierzy się w tym sezonie z potężnymi problemami kadrowymi. Kontuzje Kaia Havertza, Gabriela Jesusa oraz Bukayo Saki sprawiły, że Mikel Arteta musi kombinować i wystawia w ofensywie Mikela Merino, czyli nominalnego defensywnego pomocnika. Mimo wyraźnych kłopotów, jego zespół radzi sobie nieźle i wiele wskazuje na to, że zakończy ligowe rozgrywki na drugim miejscu w tabeli. Kanonierzy zimą próbowali ściągnąć nowego napastnika, ale główni kandydaci byli niedostępni. Latem ponowią starania, tym razem dysponując większym budżetem. Klub jest zdeterminowany, aby pozyskać zawodników z najwyższej półki.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy media łączyły wielu piłkarzy z przeprowadzką na Emirates Stadium. Do tego grona należy Matheus Cunha, który rozgrywa znakomity sezon. Praktycznie w pojedynkę stanowi o sile ofensywnej Wolverhampton – w Premier League uzbierał 13 bramek oraz 4 asysty w 26 meczach. Udowadnia, że stać go na dołączenie do znacznie mocniejszego zespołu, a Arsenal wykazuje gotowość do aktywowania klauzuli wykupu, która została uwzględniona w jego umowie.

Nowy dyrektor sportowy Arsenalu Andrea Berta jest zauroczony umiejętnościami Brazylijczyka i wierzy, że uda się go ściągnąć. Klauzula wykupu wynosi niemal 75 milionów euro. To olbrzymia kwota, ale nie odstrasza londyńczyków, którzy pragną wydać jeszcze więcej.