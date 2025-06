PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski - trener ŁKS-u Łódź

Oficjalnie: Mateusz Lewandowski w ŁKS-ie Łódź

ŁKS Łódź poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na podstawie transferu definitywnego Mateusza Lewandowskiego z Wisły Płock. W ostatnim sezonie środkowy napastnik występował na zasadzie wypożyczenia w Chrobrym Głogów, gdzie imponował skutecznością. To zaowocowało przeprowadzką do ekipy Rycerzy Wiosny, która oczywiście marzy o powrocie na boiska PKO BP Ekstraklasy.

Mateusz Lewandowski pomyślnie przeszedł testy medyczne i związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. Warto dodać, że w umowie znalazła się opcja przedłużenia współpracy o kolejną kampanię. W sezonie 2024/2025 mierzący 187 centymetrów snajper rozegrał 29 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 3 asysty. W swoim piłkarskim CV posiada także Wigry Suwałki oraz Koronę Kielce.

🆕 Pierwszy nowy! 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐮𝐬𝐳 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 od dziś też może powiedzieć: #JestemEłkaesiakiem pic.twitter.com/zQkLl3E5mh — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) June 16, 2025

– Wiedziałem, że ŁKS to wielki klub z dobrą infrastrukturą i wspaniałymi kibicami. Do przyjścia do Łodzi przekonały mnie konkretne rozmowy z pionem sportowym oraz trenerami. Podoba mi się pomysł na funkcjonowanie drużyny i moja rola w tym zespole – powiedział pierwszy letni nabytek pierwszoligowego klubu.

Warto dodać, iż kilka tygodni temu nowym szkoleniowcem ŁKS-u Łódź został Szymon Grabowski, który zastąpił na tym stanowisku Ariela Galeano. Urodzony w 1981 roku menedżer wcześniej z powodzeniem prowadził Lechię Gdańsk, Stomil Olsztyn, NKP Podhale Nowy Targ, Resovię Rzeszów oraz Wisłoka Strzyżów.