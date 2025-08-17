Mateusz Kowalski bliski wypożyczenia. Polski pomocnik odejdzie z Parmy

09:48, 17. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  TuttoMercatoWeb

Mateusz Kowalski najprawdopodobniej opuści Parmę. Jak podaje TuttoMercatoWeb, polski pomocnik jest bliski dołączenia do nowego klubu.

Mateusz Kowalski
Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kowalski

Kowalski może zagrać w Portugalii

Mateusz Kowalski trafił do Parmy w styczniu 2023 roku z Jagiellonii Białystok. Włoski klub zapłacił za niego milion euro i początkowo planował stopniowo wprowadzać go do pierwszej drużyny. Polak zdążył zadebiutować w Serie A w meczu przeciwko Napoli, ale zaraz potem jego rozwój został brutalnie zatrzymany przez zerwanie więzadeł krzyżowych. Przez to 20-latek stracił resztę sezonu.

Obecnie Kowalski jest już w pełni zdrowy. Parma oraz zawodnik uzgodnili, że najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji będzie wypożyczenie. Według „TuttoMercatoWeb” wybór padł na portugalskie Torreense, czyli zespół występujący na zapleczu tamtejszej ekstraklasy. Ofensywny pomocnik miałby dostać szansę na regularną grę, dzięki czemu mógłby spokojnie wrócić do rytmu meczowego.

Włosi chcą wypożyczyć młodego piłkarza, żeby odbudował swoją formę i wrócił gotowy do gry na wyższym poziomie. Jeśli Kowalski w najbliższych miesiącach pokaże się z dobrej strony, w kolejnym sezonie może znów powalczyć o miejsce w składzie zespołu z Serie A. Kontrakt zawodnika mierzącego 197 centymetrów z Parmą obowiązuje do 2028 roku.

