Bogusz bliski zmiany otoczenia. Cruz Azul dostało ofertę

18:19, 6. stycznia 2026 18:40, 6. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Mateusz Bogusz dąży do opuszczenia Cruz Azul w tym okienku transferowym. Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, pomocną dłoń do polskiego pomocnika wyciąga Houston Dynamo, które właśnie złożyło za niego oficjalną ofertę.

Mateusz Bogusz
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Houston Dynamo złożyło propozycję za Mateusza Bogusza

Mateusz Bogusz nie stawił się na początku okresu przygotowawczego Cruz Azul, co natychmiast wywołało falę spekulacji transferowych. Choć ostatecznie 24-letni pomocnik przyleciał do Meksyku i wznowił treningi z drużyną, to wydaje się, że jego dni w zespole La Maquina są policzone. Zawodnik ma być zdecydowany na zmianę otoczenia, a włodarze dziewięciokrotnego mistrza Meksyku są gotowi wysłuchać ofert za swojego piłkarza.

Jak poinformował w mediach społecznościowych włoski dziennikarz – Fabrizio Romano, na stole pojawiła się już pierwsza konkretna propozycja. Zainteresowanie Mateuszem Boguszem wykazuje bowiem Houston Dynamo, które właśnie złożyło oficjalną ofertę.

Jej szczegóły nie zostały ujawnione, jednak między stronami trwają rozmowy. W przypadku przenosin do MLS ofensywny pomocnik mógłby liczyć na status „Designated Player”, co oznaczałoby znacznie wyższe zarobki niż w przypadku standardowych kontraktów.

Mateusz Bogusz, który miał już okazję występować w Major League Soccer, przywdziewa koszulkę Cruz Azul od stycznia 2025 roku. Były zawodnik Leeds United przeniósł się do Meksyku za 8,5 miliona euro z Los Angeles FC. Wychowanek Ruchu Chorzów w trykocie obecnego klubu rozegrał łącznie 39 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia pięciokrotnego reprezentanta Polski na 5 milionów euro.