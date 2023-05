Jak donosi portal Fichajes, Erik ten Hag poprosił włodarzy Manchesteru United o kupno Lautaro Martineza. Holender chce w przyszłym sezonie prowadzić napastnika światowej klasy i za idealnego kandydata do wzmocnienia swojej drużyny uznaje Argentyńczyka.

Erik ten Hag chce latem sprowadzić na Old Trafford klasowego napastnika

Holender poprosił dyrektorów Manchesteru United o Lautaro Martineza

Inter Mediolan oczekuje za Argentyńczyka oferty rzędu 80 milionów euro

Martinez zmieni Mediolan na Manchester? Jest jednym z faworytów ten Haga

Manchester United notuje świetny sezon. Erik ten Hag zdecydowanie zmienił mentalność i sposób gry drużyny, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach. Holender zdaje sobie jednak sprawę, że Czerwonym Diabłom brakuje środkowego napastnika najwyższej klasy. I podobno zakomunikował już dyrektorom, kogo widzi w roli faworyta do spełnienia tej roli.

Szkoleniowiec marzy o sprowadzeniu Lautaro Martineza. To napastnik nie tylko silny, ale i pracujący, do tego dysponujący bardzo dobrą techniką. Ponadto, choć Inter Mediolan oczekuje za Argentyńczyka 80 milionów euro, i tak byłaby to tańsza opcja, niż Harry Kane. Według portalu Fichajes, Tottenham nie rozważy oferty za swojego kapitana, która byłaby niższa niż 115 milionów euro.

Lautaro Martinez rozegrał w tym sezonie 47 spotkań dla Nerazzurrich we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 21 bramek i osiem asyst.

