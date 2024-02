Martial może wrócić do Ligue 1. Chcą go dwa czołowe kluby

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Anthony Martial

Po sezonie Anthony Martial zapewne rozstanie się z Manchesterem United

Piłkarz cieszy się sporym zainteresowaniem, biorąc pod uwagę, że będzie dostępny za darmo

Nad transferem Francuza poważnie myślą AS Monaco oraz Marsylia

Martial może wrócić do Ligue 1. Chcą go wielkie marki

Latem najprawdopodobniej zakończy się przygoda Anthony’ego Martiala na Old Trafford. Wówczas wygasa jego kontrakt, a rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy nie są prowadzone. Manchester United ma opcję rocznego przedłużenia, lecz nie zamierza z niej korzystać. Zdaniem władz klubu Francuz zarabia zbyt duże pieniądze, biorąc pod uwagę jego niewielki wkład w boiskowe wydarzenia.

Martial miał możliwość zimowej przeprowadzki, natomiast zdecydował się pozostać w klubie. On sam wciąż liczy, że Czerwone Diabły finalnie postanowią go zatrzymać. Wydaje się jednak, że będzie zmuszony znaleźć nowego pracodawcę. Zainteresowanych nie brakuje – wcześniej media informowały o opcji z Arabii Saudyjskiej czy Turcji. Napastnik będzie miał również możliwość powrotu do Ligue 1.

Nad sprowadzeniem go w ramach wolnego transferu poważnie myślą AS Monaco oraz Olympique Marsylia. Trzeba przyznać, że Martial zaliczyłby dość miękkie lądowanie, bowiem oba te kluby są w stanie walczyć o udział w Lidze Mistrzów. To właśnie w Monaco dorósł do seniorskiej piłki, a później trafił do Manchesteru United.

