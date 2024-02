Kolejny Polak w La Liga?! Kiwior na celowniku zasłużonego klubu

fot. Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior nie ma pewnego miejsca w Arsenalu. Polak balansuje między ławką rezerwowych a pierwszym składem. W dodatku, Mikel Arteta wystawia go najczęściej na lewej stronie defensywy, czyli jego nienominalnej pozycji. Kibice w dalszym ciągu nie są przekonani do zawodnika, który przychodził z łatką bardzo dużego talentu.

Kanonierzy nieustannie myślą nad wzmocnieniem linii obrony. Jeśli do tego dojdzie, Kiwior będzie zmuszony opuścić Emirates Stadium. O jego ewentualnym transferze media sporo mówiły tej zimy. Poważne zainteresowanie wykazywał Milan, lecz Arsenal ostatecznie nie zdecydował się oddać swojego gracza w trakcie sezonu.

Niewykluczone jednak, że finalnie Kiwior wyprowadzi się z Londynu. Na ten moment najbliżej mu do powrotu do Włoch, choć z biegiem czasu pojawią się także inne opcje. “Fichajes” donosi, że reprezentantem Polski zainteresowała się Sevilla. Tamtejsi działacze liczą, że uda się przekonać go do zmiany klubu. W Andaluzji mógłby stać się nawet liderem całej formacji obronnej.

Najpierw jednak Sevilla musi zapewnić sobie utrzymanie. W tym sezonie przeżywa poważny kryzys, a nad strefą spadkową ma raptem sześć punktów przewagi.

