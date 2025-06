Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marko Dijaković

Oficjalnie: Marko Dijaković przeszedł do Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław dokonał pierwszego wzmocnienia składu w letnim okienku transferowym. Nowym zawodnikiem dolnośląskiego klubu został bowiem Marko Dijaković – czytamy na oficjalnej stronie internetowej pierwszoligowca. 23-letni stoper przeszedł do zespołu Wojskowych na zasadzie wolnego transferu po tym, jak nie przedłużył wygasającej umowy z GKS-em Tychy. Młodzieżowy reprezentant Austrii związał się z nowym pracodawcą rocznym kontraktem (opcja przedłużenia współpracy).

– Marko Dijaković już od dwóch lat występuje na pierwszoligowych boiskach, więc świetnie zna realia tych rozgrywek. To bardzo cenne. Jest wszechstronnym obrońcą, który może występować zarówno na środku, jak i na lewej stronie defensywy – powiedział Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy wrocławian. – Śląsk to wielki klub. Cieszę się, że tu jestem i zrobię wszystko, aby pomóc drużynie wrócić tam, gdzie jest jej miejsce. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu – przyznał austriacki zawodnik.

Marko Dijaković nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 🇮🇹



23-letni austriacki stoper podpisał kontrakt do końca sezonu 2025/26 z opcją przedłużenia.



Witamy we Wrocławiu! #Dijaković2026 👋 pic.twitter.com/0zW3rA6wpm — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 13, 2025

Marko Dijaković z powodzeniem występował w barwach GKS-u Tychy od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił do Polski za nieujawnioną kwotę z Rapidu Wiedeń. Wcześniej grał również w Austrii Wiedeń, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Następnym przystankiem w jego karierze będzie wspomniany wyżej Śląsk Wrocław, który liczy na powrót do PKO BP Ekstraklasy. W minionym sezonie podopieczni Ante Simundzy uzbierali zaledwie 30 punktów, przez co zajęli dopiero 17. miejsce w tabeli.