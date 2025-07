Rashford zgodził się na obniżkę pensji. Tyle będzie zarabiał w Barcelonie

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford poświęcił się, by przejść do Barcelony

Marcus Rashford będzie kontynuował swoją karierę w Barcelonie. Skrzydłowy przeniesie się do zespołu Blaugrany na podstawie rocznego wypożyczenia z Manchesteru United. Fabrizio Romano zdradził w mediach społecznościowych szczegóły tej transakcji. Mianowicie, mistrzowie La Ligi zapewnią sobie wynoszącą 30 milionów euro opcję wykupu 27-letniego Anglika, który na Camp Nou będzie inkasował 14 milionów euro brutto rocznie. Ponadto zawodnik może liczyć na ewentualne bonusy w nagrodę za dobre występy.

To oznacza, że lewy napastnik zgodził się na 15-procentową obniżkę wynagrodzenia w stosunku do swojego dotychczasowego kontraktu. FC Barcelona pokryje całą pensję piłkarza, co było warunkiem Manchesteru United do sfinalizowania tego transferu. Marcus Rashford najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj przyleci do stolicy Katalonii, gdzie przejdzie testy medyczne, a następnie parafuje umowę z hiszpańskim gigantem. Szkoleniowiec ekipy Blaugrany – Hansi Flick – otrzyma więc spore wzmocnienie formacji ofensywnej.

Marcus Rashford, który w drugiej części ostatniego sezonu przebywał czasowo w Aston Villi, jest wychowankiem akademii Czerwonych Diabłów. Skrzydłowy nie najlepiej dogaduje się z trenerem drużyny Red Devils – Rubenem Amorimem – dlatego powędruje na kolejne wypożyczenie. 62-krotny reprezentant Anglii, który z Manchesterem United dwukrotnie wygrał FA Cup, na boiskach Premier League rozegrał łącznie 297 meczów, w których strzelił 89 goli i zanotował 52 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na 50 milionów euro.