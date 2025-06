Marco Asensio zostanie obsypany złotem? Zarobiłby fortunę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

Saudyjczycy kuszą Marco Asensio. PSG podało cenę

Podczas ostatniego zimowego okienka transferowego Marco Asensio został wypożyczony z Paris Saint-Germain do Aston Villi. Angielski klub najprawdopodobniej nie wykupi skrzydłowego, który dobrze czuje się także w środku pomocy. To oznacza, że 29-letni Hiszpan wróci do Paryża, ale zapewne tylko na chwilę, ponieważ tam również nie ma przyszłości. Zatem wszystko wskazuje na to, że wychowanek akademii Mallorki lada moment ponownie zmieni otoczenie.

Z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura wynika, że Marco Asensio nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Chrapkę na ściągnięcie 38-krotnego reprezentanta Hiszpanii mają bowiem drużyny z Premier League, La Ligi oraz Serie A. Ponadto przyglądają mu się również zamożne zespoły z Turcji i Arabii Saudyjskiej. Gdyby 29-latek zdecydował się na przeprowadzkę na Półwysep Arabski, to mógłby liczyć na ogromne zarobki.

Ofensywny pomocnik zdecydowanie najlepszy czas swojej kariery spędził w Realu Madryt. Marco Asensio był zawodnikiem ekipy Los Blancos w latach 2015-2023. Mierzący 182 centymetry atakujący w koszulce stołecznego klubu trzykrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów oraz tyle samo razy wygrał La Ligę. W minionym sezonie hiszpański gwiazdor rozegrał 37 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 5 asyst. Początek jego przygody w Aston Villi był udany, ale z biegiem czasu doświadczony piłkarz tracił na znaczeniu w oczach Unaia Emery’ego.

Władze PSG podobno oczekują za Marco Asensio kwoty w granicach 17-20 milionów euro.