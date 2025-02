fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marcin Listkowski

Zagłębie sprowadziło pomocnika mistrza Polski

Marcin Listkowski wrócił do Polski podczas letniego okienka. Po kilkuletniej przygodzie we Włoszech sięgnęła po niego Jagiellonia Białystok, która wiązała z nim spore nadzieje. Liczono, że zastąpi wytransferowanego do MLS Dominika Marczuka. Jesienią nie udało mu się jednak wywalczyć miejsca w składzie mistrza Polski. Adrian Siemieniec rzadko korzystał z jego usług, a gdy to robił, rzucał go po różnych pozycjach. Obie strony uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie.

Pod koniec zimowego okienka udało się sfinalizować ruch. Listkowski w ramach półrocznego wypożyczenia trafił do Zagłębia Lubin. W oficjalnym komunikacie nie pojawiła się informacja o ewentualnej klauzuli wykupu. Oznacza to, że po sezonie 27-latek wróci do Białegostoku.

“Towarzyszą mi pozytywne uczucia. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko, bo w trakcie dwóch dni dopięliśmy cały temat od pierwszego telefonu do dzisiejszego podpisu. Jestem zadowolony, wiem gdzie trafiam i jakie tu są ambicje. Znam wielu chłopaków z szatni i nie mogę się doczekać pierwszego treningu” – przekazał nowy zawodnik Miedziowych.

Listkowski rozegrał dla Jagiellonii 18 spotkań. Teraz pomoże nowej drużynie w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Zagłębie zajmuje na ten moment 14. miejsce, a nad strefą spadkową ma tylko punkt przewagi.