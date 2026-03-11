Liverpool osłabi Atletico Madryt? Zarzucił sieć na obrońcę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marc Pubill przymierzany do Liverpoolu

Liverpool coraz uważniej rozgląda się na rynku transferowym za nowym środkowym obrońcą. Ma to związek z niepewną przyszłością Ibrahimy Konate, którego kontrakt obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Na razie nie wiadomo, czy 26-letni stoper zdecyduje się podpisać nową umowę z klubem z Anfield Road. Władze mistrza Premier League chcą być przygotowane na każdy scenariusz. Z tego powodu działacze rozpoczęli już poszukiwania potencjalnego następcy dla reprezentanta Francji.

Niedawno pojawiły się doniesienia, że na liście kandydatów Liverpoolu znajduje się między innymi Nnamdi Collins z Eintrachtu Frankfurt. Teraz, jak poinformował dziennikarz Ekrem Konur, na radarze angielskiego giganta znalazł się kolejny interesujący defensor.

Zainteresowanie potentata z Wysp Brytyjskich wzbudził bowiem również Marc Pubill. 22-letni Hiszpan zbiera bardzo dobre oceny za swoje ostatnie występy w barwach Atletico Madryt. Ewentualny transfer nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia, ponieważ włodarze klubu ze stolicy Hiszpanii nie zamierzają łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem.

Marc Pubill, który może występować zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie defensywy, reprezentuje drużynę Los Rojiblancos od lipca 2025 roku. Wówczas przeniósł się do stołecznej ekipy za około 16 milionów euro z Almerii. W trwającym sezonie rozegrał 24 spotkania i zanotował 1 asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 190 centymetrów stopera na około 15 milionów euro. W rzeczywistości jego sprowadzenie prawdopodobnie kosztowałoby znacznie więcej, zwłaszcza że kontrakt piłkarza obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku.