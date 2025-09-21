Reprezentant Anglii chętny na przenosiny do Realu Madryt

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Marc Guehi nie dla Liverpoolu? Woli Real Madryt

Marc Guehi, kluczowy zawodnik Crystal Palace, w trakcie ostatniego letniego okna transferowego był bardzo blisko przeprowadzki do Liverpoolu. Rozmowy między stronami były zaawansowane, ale opisywana transakcja ostatecznie nie doszła do skutku. Mimo to mistrzowie Premier League nie rezygnują z walki o podpis 25-letniego stopera i w następnych miesiącach z pewnością ponownie spróbują go zakontraktować. Klub z Anfield Road będzie jednak musiał zmierzyć się ze sporą konkurencją, ponieważ według doniesień prasy środkowy obrońca znalazł się na liście życzeń wielu europejskich gigantów.

W ostatnich dniach media donosiły, że do gry o Guehiego włączyła się Chelsea, pragnąca sprowadzić swojego wychowanka z powrotem na Stamford Bridge. Co więcej, jak informuje brytyjski dziennik „The Mirror”, sam zawodnik miał przekazać swoim doradcom, że jego wymarzonym kierunkiem jest Real Madryt. Hiszpański gigant od dłuższego czasu rozgląda się za wzmocnieniem środka obrony i profil reprezentanta Anglii wydaje się idealnie pasować do aktualnych potrzeb drużyny z Santiago Bernabeu. Taki transfer mógłby być interesującym ruchem zarówno dla angielskiego piłkarza, jak i ekipy Królewskich.

Kariera Marca Guehiego rozwija się dynamicznie i już teraz defensor ma na swoim koncie sporo osiągnięć. Z Crystal Palace sięgnął po dwa trofea – Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty, pełniąc w drużynie Orłów zaszczytną rolę kapitana. 25-krotny reprezentant Anglii udowodnił, iż jest jednym z najlepszych środkowych obrońców w Premier League. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że następnego lata może on być dostępny za darmo. To czyni go niezwykle atrakcyjną opcją transferową. Aktualna wartość rynkowa stopera wynosi 45 milionów euro.