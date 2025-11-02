Man United wyprzedzi innych potentatów? Dołączył do wyścigu o stopera

16:29, 2. listopada 2025 19:02, 2. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TBR Football

Marc Guehi jest rozchwytywany na rynku transferowym. Do walki o podpis angielskiego stopera dołączył Manchester United - podaje serwis TBR Football.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Marc Guehi na celowniku Manchesteru United

Manchester United nie wyklucza zwiększenia rywalizacji na pozycji środkowego obrońcy w jednym z najbliższych okienek transferowych. Jak podaje brytyjski portal „TBR Football”, Czerwone Diabły dołączyły do wyścigu o podpis rozchwytywanego na rynku Marca Guehiego. Anglik od dłuższego czasu znajduje się na radarze czołowych europejskich klubów, a jego stabilna forma w barwach Crystal Palace tylko zwiększa zainteresowanie. Konkurencja w zaciętej walce o pozyskanie wychowanka Chelsea jest wyjątkowo duża.

Sytuację 25-letniego stopera bacznie monitorują także inny gigant z Wysp Brytyjskich – Liverpool, hiszpański Real Madryt oraz włoski Inter Mediolan. Kontrakt 26-krotnego reprezentanta Anglii z aktualnym pracodawcą obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, że już zimą ceniony defensor może być dostępny za stosunkowo niską kwotę, natomiast latem – na zasadzie wolnego transferu. To czyni go niezwykle atrakcyjnym celem dla wielu drużyn z topowych lig poszukujących wzmocnienia swojej linii obrony.

Co ciekawe, według niektórych źródeł londyński klub jest gotów stracić Guehiego za darmo, by ten dokończył obecny sezon w koszulce zespołu Orłów. Sam piłkarz podjął już decyzję o zmianie otoczenia, choć nie wiadomo jeszcze, kiedy dojdzie do przenosin – bardziej prawdopodobne wydaje się lato. Czas pokaże, kto wygra walkę o sprowadzenie Marca Guehiego, który w 17 meczach trwającej kampanii zdobył 1 bramkę i zaliczył 2 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Bayernu Monachium
Bayern pewny swego. Real i Barcelona bez szans na gwiazdę?
Santiago Gimenez
Milan wyrzuci napastnika za 32 mln euro? Na liście życzeń rewelacja Ligue 1!
Kevin De Bruyne
De Bruyne doradza Napoli. Na horyzoncie kosztowny transfer!