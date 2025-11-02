Man United wyprzedzi innych potentatów? Dołączył do wyścigu o stopera

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Marc Guehi na celowniku Manchesteru United

Manchester United nie wyklucza zwiększenia rywalizacji na pozycji środkowego obrońcy w jednym z najbliższych okienek transferowych. Jak podaje brytyjski portal „TBR Football”, Czerwone Diabły dołączyły do wyścigu o podpis rozchwytywanego na rynku Marca Guehiego. Anglik od dłuższego czasu znajduje się na radarze czołowych europejskich klubów, a jego stabilna forma w barwach Crystal Palace tylko zwiększa zainteresowanie. Konkurencja w zaciętej walce o pozyskanie wychowanka Chelsea jest wyjątkowo duża.

Sytuację 25-letniego stopera bacznie monitorują także inny gigant z Wysp Brytyjskich – Liverpool, hiszpański Real Madryt oraz włoski Inter Mediolan. Kontrakt 26-krotnego reprezentanta Anglii z aktualnym pracodawcą obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, że już zimą ceniony defensor może być dostępny za stosunkowo niską kwotę, natomiast latem – na zasadzie wolnego transferu. To czyni go niezwykle atrakcyjnym celem dla wielu drużyn z topowych lig poszukujących wzmocnienia swojej linii obrony.

Co ciekawe, według niektórych źródeł londyński klub jest gotów stracić Guehiego za darmo, by ten dokończył obecny sezon w koszulce zespołu Orłów. Sam piłkarz podjął już decyzję o zmianie otoczenia, choć nie wiadomo jeszcze, kiedy dojdzie do przenosin – bardziej prawdopodobne wydaje się lato. Czas pokaże, kto wygra walkę o sprowadzenie Marca Guehiego, który w 17 meczach trwającej kampanii zdobył 1 bramkę i zaliczył 2 asysty.