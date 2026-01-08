Man City przygotowuje ofertę za Guehiego. Przekona Crystal Palace?

Manchester City złoży ofertę za Marca Guehiego już w zimowym okienku transferowym. Propozycja będzie opiewała na 20 milionów funtów i raczej nie przekona Crystal Palace - podaje strona Football Insider.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Marc Guehi dołączy do Manchesteru City już zimą?

Manchester City od dawna zwraca uwagę na Marca Guehiego, który zapowiedział odejście z Crystal Palace. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy angielski stoper zdecyduje się na zmianę otoczenia. W grę wchodzą dwa scenariusze – przeprowadzka zimą za stosunkowo niewielką opłatą lub darmowy transfer latem. Wszystko wskazuje na to, że Obywatele spróbują pozyskać defensora jeszcze w styczniowym okienku transferowym.

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal „Football Insider” Manchester City przygotowuje ofertę za środkowego obrońcę. Propozycja ma opiewać na około 20 milionów funtów, co najprawdopodobniej nie usatysfakcjonuje włodarzy Crystal Palace. Londyński klub liczy bowiem na kwotę rzędu 35 milionów funtów, a w innym przypadku woli zatrzymać swoją gwiazdę do końca sezonu.

26-krotny reprezentant Anglii, którym interesują się także Bayern Monachium oraz inne europejskie potęgi, występuje w barwach drużyny The Eagles od lipca 2021 roku. Wówczas został wykupiony z Chelsea za ponad 23 miliony euro. Marc Guehi pełni obecnie funkcję kapitana zespołu Orłów, dla którego rozegrał 187 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 8 asyst. W swojej gablocie ma Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty.