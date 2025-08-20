Inter przechytrzy Liverpool? Rywalizują o gwiazdę Premier League

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot - trener Liverpoolu

Marc Guehi celem transferowym Interu Mediolan

Marc Guehi to w ostatnim czasie jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. 23-krotny reprezentant Anglii od dłuższego czasu znajduje się na celowniku największych klubów Premier League, a wśród zainteresowanych wymienia się między innymi Liverpool, Manchester United czy Chelsea, w której kapitan Crystal Palace niegdyś stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Solidne występy 25-letniego stopera w barwach drużyny Orłów sprawiły, że stał się on jednym z najbardziej pożądanych środkowych obrońców. Przyszłość mierzącego 182 centymetry defensora jest tematem wielu plotek.

Jak podaje brytyjski portal „CaughtOffside”, do walki o podpis Marca Guehiego planuje włączyć się także Inter Mediolan. Finaliści Ligi Mistrzów bacznie obserwują sytuację zawodnika i dostrzegają szansę na sprowadzenie go po zakończeniu sezonu 2025/2026. Latem 2026 roku stoperowi kończy się kontrakt z Crystal Palace, a to oznacza, że być może opuści londyński klub na zasadzie wolnego transferu. Dla włoskiej potęgi, która słynie z korzystania z takich okazji, pozyskanie angielskiego piłkarza bez konieczności płacenia ogromnej sumy odstępnego mogłoby byłoby świetnym interesem.

Marc Guehi przywdziewa koszulkę ekipy The Eagles od 2021 roku, kiedy przeniósł się do tego zespołu za niespełna 25 milionów euro z Chelsea. Na Selhurst Park szybko stał się filarem defensywy i jednym z liderów drużyny. To właśnie w tym klubie poczynił największy rozwój, co teraz nie uchodzi uwadze europejskich potentatów. Na swoim koncie ma już Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Dla samego zawodnika potencjalny transfer do Interu Mediolan byłby kolejnym krokiem naprzód w karierze. Natomiast włoski gigant zyskałby czołowego obrońcę, który mógłby stanowić o sile linii obrony przez wiele lat.