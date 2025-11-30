Atletico przechytrzy Real? Walczą o tego samego zawodnika

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Marc Guehi na celowniku Atletico Madryt

Marc Guehi ma ważny kontrakt z Crystal Palace tylko do 30 czerwca 2026 roku. 25-letni stoper zapowiedział już, że nie zamierza przedłużać wygasającej umowy, co oznacza, że angielski klub stanie przed trudnym wyborem.

Albo sprzeda defensora zimą za stosunkowo niską kwotę, albo pozwoli mu odejść latem na zasadzie wolnego transferu. Taka sytuacja naturalnie wzbudza spore zainteresowanie na rynku, ponieważ Guehi od kilku sezonów uchodzi za jednego z najpewniejszych środkowych obrońców w Premier League.

W ostatnich miesiącach 26-krotny reprezentant Anglii był łączony z Realem Madryt, Bayernem Monachium, Liverpoolem, Manchesterem United, Chelsea oraz Interem Mediolan. Jak podaje Matteo Moretto, lista zespołów zainteresowanych piłkarzem właśnie się powiększyła – do walki o Guehiego dołączyło Atletico Madryt. Stołeczny klub wierzy, że może pokonać innych europejskich gigantów i ściągnąć do siebie angielskiego stopera, zwłaszcza że jego cena w obecnych okolicznościach może być wyjątkowo atrakcyjna.

22-krotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach ekipy Orłów od lipca 2021 roku, kiedy to Crystal Palace pozyskało go z Chelsea za ponad 23 miliony euro. Ceniony defensor aktualnie pełni rolę kapitana londyńskiej drużyny. Do tej pory rozegrał 175 meczów, zdobył 9 bramek i zanotował 7 asyst, sięgając m.in. po Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty. Warto przypomnieć, że w trakcie kariery bronił także barw Swansea City.