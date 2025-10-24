Marc-Andre ter Stegen przymierzany do giganta Premier League

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Chelsea myśli o wypożyczeniu Marka-Andre ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen w aktualnym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu, ponieważ nabawił się poważnej kontuzji pleców. Niemiecki golkiper musiał poddać się operacji, a przerwa w grze 33-latka potrwa łącznie około czterech miesięcy. Powrót bramkarza na boisko jest spodziewany dopiero w grudniu. Nawet gdy Ter Stegen odzyska pełną sprawność, jego sytuacja w Barcelonie nie napawa optymizmem – najpewniej będzie pełnił rolę zmiennika Joana Garcii, który w ostatnim czasie zyskał zaufanie Hansiego Flicka.

Z tego powodu doświadczony golkiper coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego. Reprezentant Niemiec oczywiście pragnie wziąć udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata, jednak aby znaleźć się w kadrze Juliana Nagelsmanna, musi regularnie występować i wrócić do wysokiej dyspozycji. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami brytyjskich mediów Ter Stegen może wkrótce przenieść się do Premier League, gdzie jego doświadczenie oraz umiejętności są cenione.

Jak donosi portal „TEAMtalk”, Chelsea uważnie monitoruje sytuację bramkarza Barcelony i rozważa sprowadzenie 33-letniego Niemca na podstawie wypożyczenia. Londyński klub szuka wzmocnienia między słupkami, gdyż Enzo Maresca nie jest w pełni zadowolony z postawy Roberta Sancheza oraz Filipa Jorgensena. Marc-Andre ter Stegen miałby być tymczasowym rozwiązaniem, bo latem londyńczycy planują pozyskać na zasadzie wolnego transferu Mike’a Maignana, którego kontrakt z Milanem wygasa już 30 czerwca 2026 roku.