Man United odrzucił ofertę za pomocnika. Znany klub obejdzie się smakiem

Ajax Amsterdam chciał wypożyczyć Manuela Ugarte, jednak taki transfer nie dojdzie do skutku. Manchester United odrzucił bowiem ofertę - donosi serwis The Athletic.

Ajax Amsterdam zabiegał o Manuela Ugarte

Manuel Ugarte nie do końca sprawdził się w Manchesterze United, gdzie panuje ogromna konkurencja w drugiej linii. 24-letni Urugwajczyk nie zawsze wybiega w podstawowym składzie drużyny Czerwonych Diabłów, choć regularnie otrzymuje swoje szanse. Sztab szkoleniowy angielskiego klubu wciąż szuka dla niego optymalnej roli, jednak brak stabilnej formy wpływa na jego notowania. Coraz więcej sygnałów wskazywało więc, że Manchester United może rozważyć oferty za pomocnika, jeśli pojawią się interesujące propozycje.

Jak dowiedział się serwis „The Athletic”, chrapkę na pozyskanie reprezentanta Urugwaju miał Ajax Amsterdam. Co więcej, Holendrzy rzekomo złożyli nawet ofertę wypożyczenia. Manchester United odrzucił jednak możliwość transferu Ugarte do Eredivisie.

Niewykluczone, że ma to związek z planami włodarzy Czerwonych Diabłów, którzy podobno chcą wykorzystać kartę zawodniczą Urugwajczyka przy potencjalnym sprowadzeniu Noaha Sadikiego, oferując go Sunderlandowi jako część rozliczenia.

33-krotny reprezentant Urugwaju występuje w barwach ekipy Red Devils od sierpnia 2024 roku, gdy trafił na Old Trafford za 50 milionów euro z Paris Saint-Germain. Były piłkarz Sportingu Lizbona w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań, nie notując gola ani asysty, a na boisku spędził 859 minut. Jego wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro, zaś kontrakt zawodnika z Manchesterem United obowiązuje do 2029 roku.