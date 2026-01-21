Manchester United opracował plan na sprowadzenie gwiazdy Sunderlandu

21. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: The Sun

Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Noaha Sadikiego. Czerwone Diabły opracowały plan na sprowadzenie gwiazdy Sunderlandu - czytamy w brytyjskim dzienniku The Sun.

Noah Sadiki
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Noah Sadiki

Noah Sadiki celem transferowym Manchesteru United

Manchester United planuje w najbliższym czasie podnieść jakość w linii środkowej. Już teraz w angielskim klubie panuje przekonanie, że obecna kadra potrzebuje świeżej energii i większej intensywności w środku pola. Podczas zimowego okienka transferowego Czerwonym Diabłom może być trudno sprowadzić klasowego pomocnika, dlatego główne działania są planowane na lato.

Jak podaje brytyjska gazeta „The Sun”, władze z Old Trafford bacznie obserwują postępy Noaha Sadikiego, który coraz lepiej radzi sobie w Premier League. Według wspomnianego dziennika, Manchester United opracował już wstępny plan pozyskania kongijskiej gwiazdy.

Gigant z Wysp Brytyjskich jest podobno gotowy zaoferować Sunderlandowi kartę zawodniczą Manuela Ugarte oraz dopłatę w gotówce w zamian za Sadikiego. Choć Czarne Koty na ten moment nie myślą o rozstaniu z 21-letnim pomocnikiem, rosnące zainteresowanie ze strony wielkich marek może skłonić je do rozważenia takiej propozycji w kolejnych miesiącach.

17-krotny reprezentant Demokratycznej Republiki Konga występuje w barwach beniaminka Premier League od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Stadium of Light za 17 milionów euro z Royale Union Saint-Gilloise. Wcześniej rozwijał się w Anderlechcie Bruksela, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Noah Sadiki, wyceniany aktualnie na około 25 milionów euro, w trwającym sezonie rozegrał już 18 spotkań i jest jednym z wyróżniających się zawodników Sunderlandu.