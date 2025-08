PressFocus Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dusan Vlahović na celowniku Manchesteru United

Manchester United ma za sobą kompromitującą kampanię. Wydawało się, że po tak tragicznym sezonie Czerwone Diabły szturmem wejdą w letnie okienko transferowe. Rzeczywistość okazała się jednak zuepłnie inna. Dotychczas na Old Trafford trafiło trzech nowych zawodników. Klub walczy o kolejne przyjścia, ale ich prace zdecydowanie przeciagają się w czasie. Głównym celem angielskiego zespołu pozostaje sprowadzenie nowego zawodnika.

Od dawna z przeprowadzką do Manchesteru United jest łączonych wielu snajperów. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje serwis „Metro”. Otóż w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Dusan Vlahović. Serbski napastnik obecnie występuje w Juventusie, z którego wkrótce jednak powinien się ulotnić. Na Old Trafford będą zatem poważnie się zastanawiać nad wyborem nowego napastnika. Na ich celowniku znajdują się jeszcze m.in. Ollie Watkins czy też Benjamin Sesko.

Jeśli Manchester United zdecyduje się na transfer Dusana Vlahovicia, to będzie ich czekała trudna rywalizacja. Reprezentant Serbii wzbudza również zainteresowanie AC Milanu. Medialne doniesienia ostatnio sugerowały, że napastnik Starej Damy chciałby trafić do drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego. Na Old Trafford musieliby się ostro zabrać do roboty, aby przekonać 25-latka do przeprowadzki.

Dusan Vlahović reprezentuje barwy Juventusu od 2022 roku. Dotychczas serbski snajper rozegrał 145 spotkań w biało-czarnych barwach. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 58 trafień oraz 14 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Starej Damy na 35 milionów euro.