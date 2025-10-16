Manchester United rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą przeprowadzić sensacyjny ruch. Do klubu może wrócić bowiem James Garner z Evertonu - donosi Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

James Garner może wrócić do Manchesteru United

Manchester United fatalnie prezentuje się w obecnej kampanii. Podopieczni Rubena Amorima zawodzą na całej linii, o czym najlepiej świadczą wyniki i miejsce w tabeli. Czerwone Diabły już myślą o zbliżającym się zimowym okienku transferowym. Ich głównym celem jest sprowadzenie nowego pomocnika, ponieważ ta pozycja wymaga natychmiastowego wzmocnienia.

Od dłuższego czasu Manchester United rozgląda się za graczem środka pola. Wśród kandydatów jest m.in. Adam Wharton z Crystal Palace. Ekrem Konur jednak przekazuje najnowsze informacje transferowe. Otóż Czerwone Diabły rozważają przeprowadzenie zaskakującego ruchu. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się bowiem James Garner, który na co dzień reprezentuje barwy Evertonu.

Angielski pomocnik swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w akademii Manchesteru United. Po latach jednak piłkarza macierzysty klub bez żalu oddał go do zespołu The Toffees. To właśnie w tym zespole wypłynął na dobre talent 24-latka. Teraz Czerwone Diabły mogą odkupić swojego wychowanka.

James Garner reprezentuje barwy Evertonu od 2022 roku. Dotychczas Anglik rozegrał 93 spotkania w koszulce The Toffees. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.