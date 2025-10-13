Manchester United wkrótce może pożegnać Casemiro. Jak się okazuje, Ruben Amorim wytypował już następcę Brazylijczyka. Szkoleniowiec chce, żeby Czerwone Diabły pozyskały Adama Whartona z Crystal Palace - informuje "Daily Star".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Adam Wharton celem Rubena Amorima

Manchester United lada moment może rozpocząć przetasowania w środku pola. Przede wszystkim podopieczni Rubena Amorima mają problem na tej pozycji, ponieważ zawodnicy prezentują się poniżej oczekiwań. Na dodatek wkrótce Old Trafford może opuścić Casemiro. Umowa Brazylijczyka dobiega końca. Sam zawodnik natomiast jest gotowy na zmianę otoczenia.

Od dłuższego czasu Manchester United rozgląda się za nowym środkowym pomocnikiem. Tymczasem bardzo ciekawe informacje w tej sprawie przekazuje „Daily Star”. Otóż Ruben Amorim wytypował już zawodnika, który mógłby zastąpić Casemiro. Jak się okazuje, szkoleniowiec Czerwonych Diabłów za wszelką cenę chciałby współpracować z Adamem Whartonem z Crystal Palace.

Ruben Amorim ma świadomość, że utalentowany pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie. Wśród chętnych na transfer jest m.in. Liverpool. Portugalczyk liczy zatem, że Manchester United zdoła pokonać swojego odwiecznego rywala i pozyska Anglika. Zapowiada się zatem niezwykle interesująca walka o przyjście gwiazdy z Selhurst Park.

Adam Wharton w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań w koszulce Crystal Palace. Angielski pomocnik jeszcze nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić jedną asystą. Zaliczył ją w meczu z Liverpoolem o Tarczę Wspólnoty.