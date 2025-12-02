Manchester United wysłucha ofert za czterech piłkarzy

Manchester United nie wyklucza zmian kadrowych podczas zimowego okienka. Na wylocie jest czterech piłkarzy, za których klub wysłucha ofert - informuje ESPN.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mainoo i Zirkzee na wylocie. To ich koniec w Manchesterze United?

Manchester United latem zainwestował ponad 200 milionów euro na wzmocnienia ofensywy. Sprowadził do tej formacji trzech nowych piłkarzy, a w przyszłym roku skupi się na transferach do defensywy oraz środka pola. Przebudowę kadry będzie kontynuował już zimą, kiedy to kilku zawodników najprawdopodobniej opuści Old Trafford. ESPN ujawnia listę czterech nazwisk, dla których przygoda z angielskim gigantem może dobiec końca.

Najbardziej zaskakuje tu obecność Kobbiego Mainoo, do niedawna uważanego za twarz projektu i gwiazdę na lata. Ruben Amorim nie jest jego szczególnym zwolennikiem, więc w tym sezonie gra niewiele. Dla Anglika liczy się przede wszystkim wyjazd na przyszłoroczny mundial, dlatego z chęcią poszuka szczęścia w innym otoczeniu. W jego przypadku Manchester United najprawdopodobniej przystanie na wypożyczenie, choć zainteresowane Napoli chce umieścić w umowie również opcję wykupu.

Poza Mainoo, Manchester United rozważy zimą oferty za Joshuę Zirkzeego, Manuela Ugarte oraz Tyrella Malacię. Holenderski napastnik ostatnio trafił do siatki i być może otrzyma jeszcze szansę, ale jego transfer i tak jest uznawany za niewypał. Rozmowy z Czerwonymi Diabłami w jego temacie prowadzi AS Roma.

Odejście tej czwórki będzie możliwe zimą, ale dopiero w drugiej połowie stycznia. Manchester United nie chce tracić kolejnych zawodników przed zakończeniem Pucharu Narodów Afryki.