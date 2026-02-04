Manchester United wyczuł szansę. Transfer napastnika na horyzoncie

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Flaga Manchesteru United

Manchester United myśli o transferze gwiazdy Crystal Palace

Końcówka zimowego okna przyniosła zwrot, który może odbić się echem także latem. Planowany transfer Jean-Philippe’a Matety do AC Milan upadł po testach medycznych, a napastnik musiał wrócić do Londynu. To właśnie tę sytuację mają uważnie obserwować działacze Manchesteru United.

Crystal Palace zdążyło już zakontraktować następcę w ataku, co stawia przyszłość Francuza pod znakiem zapytania. Przy rosnącej konkurencji jego rola w zespole może się zmniejszyć, a to otwiera pole do rozmów przed kolejnym oknem.

Mateta to nie jest anonimowa postać w Premier League. W obecnym sezonie pozostaje jednym z najskuteczniejszych graczy Palace, a w poprzednich rozgrywkach również regularnie trafiał do siatki. Dla United to ważne, bo klub w ostatnim czasie chętniej sięga po piłkarzy sprawdzonych na angielskich boiskach.

Kontrakt 28-latka obowiązuje do 2027 roku, ale brak przełomu w rozmowach o nowej umowie może sprawić, że Crystal Palace rozważy sprzedaż na korzystniejszych warunkach. Dla Manchesteru United byłaby to okazja, by wzmocnić rotację w ataku bez konieczności wydawania astronomicznych kwot.

Jednocześnie w klubie trwa przebudowa innych formacji i wiele wskazuje na to, że priorytetem pozostanie środek pola. Jeśli jednak pojawi się szansa na napastnika z doświadczeniem w Premier League w atrakcyjnej cenie, na Old Trafford mogą uznać, że nie warto jej przegapić.