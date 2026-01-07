Zmiany w Man Utd. Trzy nazwiska na krótkiej liście

Manchester United podjął decyzję o zwolnieniu Rubena Amorima. ESPN przekazało natomiast wieści o planowanych rozmowach z trzema kandydatami na tymczasowego następcę Portugalczyka.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Man Utd w poszukiwaniu tymczasowego trenera

Manchester United w 2026 rok wszedł z szybkimi planami na zmiany. Ruben Amorim został już zwolniony. Na razie rolę tymczasowego trenera Czerwonych Diabłów przejął Darren Fletcher. W każdym razie ciekawe informacje przekazał ESPN.

Źródło ujawniło, że przedstawiciele władz klubu z Old Trafford przeprowadzą wstępne rozmowy z kilkoma trenerami, w tym z trzema byłymi piłkarzami Manchesteru United, takimi jak Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick czy Ruud van Nistelrooy. Celem ma być wyłonienie tymczasowego szkoleniowca.

Według ustaleń ESPN zarząd Manchesteru United skłania się ku zatrudnieniu doświadczonego trenera tymczasowego do końca sezonu. Tymczasem latem klub chce zatrudnić nowego szkoleniowca na stałe. Ciekawostką jest natomiast fakt, że Solskjaer spotkał się już z przedstawicielami władz angielskiego klubu.

Manchester United po rozegraniu 20 ligowych spotkań legitymuje się dorobkiem 31 punktów. Liderem rozgrywek jest Arsenal, który zgromadził 48 oczek. Tymczasem już 17 stycznia przed ekipą z Old Trafford prestiżowa potyczka derbowa z Manchesterem City.

W tym roku Manchester United rozegrał już jedno spotkanie. Zmierzył się na wyjeździe z Leeds United, dzieląc się punktami z ekipą z Elland Road (1:1). To właśnie po tym starciu władze Czerwonych Diabłów podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z Rubenem Amorimem.