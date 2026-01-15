Nieoczywisty kandydat na wzmocnienie Manchesteru United

Man Utd w teorii nie ma się tej zimy wzmacniać nowymi graczami. Tymczasem ciekawe wieści przekazał portal TEAMtalk, sugerując, że nowy pomocnik może trafić na Old Trafford.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Hayden Hackney może zasilić Manchester United

Man Utd miał burzliwy początek 2026 roku. Władze klubu podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z Rubenem Amorimem. Portugalczyka najpierw tymczasowo zastąpił Darren Fletcher, a aktualnie stery nad drużyną trzyma Michael Carrick. Niewykluczone, że niebawem dobry znajomy menedżera Czerwonych Diabłów zakotwiczy na Old Trafford. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał TEAMtalk.

Źródło przekonuje, że na celowniku Manchesteru United znalazł się Hayden Hackney. Zawodnik aktualnie broni barw Middlesbrough, mając z tą ekipą kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku.

23-latek w tym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach. Strzelił w nich cztery gole i zaliczył także sześć asyst. Na boisku spędził blisko 2400 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć już w piątek. Wówczas drużyna Hackneya zmierzy się z West Bromwich Albion. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Gdyby transakcja z udziałem byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii doszła do skutku, to mógłby się solidnie powiększyć wachlarz możliwości trenera Czerwonych Diabłów. Gracz Middlesbrough może występować w środku pomocy lub jako defensywny pomocnik. Nieobca zawodnikowi jest także pozycja ofensywnego pomocnika.

Hackney to wychowanek Middlesbrough. Do pierwszej drużyny zespołu z Riverside Stadium trafił w lipcu 2022 roku. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma również występy w Scunthorpe United.